Zahlreiche Infrastrukturprojekte stehen in Scheuring in diesem und den darauffolgenden Jahren an. Bürgermeister Konrad Maisterl gab in der Bürgerversammlung einen Überblick zu den Themen: Glasfaserausbau, Nahwärmenetz, Erneuerung der Schmutz- und Trinkwasserleitungen und Straßenbau.

