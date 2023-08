Summer-Break Scheuring: Cocktails und gute Stimmung

Am Samstag und am Montag wird in Scheuring gefeiert. Was die Partys bieten, wieso sie so wichtig für die Landjugend sind und in welchem Fall die Veranstaltung abgesagt wird.

Nach der Party ist vor der Party. Das gilt zumindest für die Scheuringer Landjugend, wenn es um die Planung ihrer Summer-Break-Party geht. Julia Bechmann, Zweiter Vorstand im Verein, erklärt, dass man nach der Veranstaltung immer bespreche, was gut lief und was nicht. "Wir schauen auch, was man wieder für das kommende Jahr buchen kann." Der Aufbau des Geländes beginnt dann eine Woche vorher. Zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und dem Schützenheim Scheuring wird zwar unter freiem Himmel gefeiert, doch ein Platz allein macht noch keine Party. "Wir haben in der Vergangenheit eine große Schnapsbar gebaut, die kommt auch dieses Jahr zum Einsatz", sagt Bechmann.

Ein spezielles Getränk haben die Jugendliche und jungen Erwachsenden nicht im Angebot, dafür werden auf beiden Partys Cocktails angeboten. "Wir mischen alles auf Bestellung", sagt Bechmann. Sechs Cocktails mit Alkohol, aber auch vier ohne. Zudem gebe es selbst gemachten Erdbeerlimes, ein Glücksrad, an dem Besucherinnen und Besucher Shots gewinnen können, und ganz entsprechend der Sommerstimmung Aperol Spritz. Wer übrigens in Scheuring einen Pfefferminz-Schnaps möchte, bestellt "Grünes Blut". So nennen die Mitglieder des Vereins das Getränk zu Ehren der Scheuringer Wappenfarbe. Neben den alkoholfreien Cocktails gibt es zudem Cola, Limo und Wasser in 0,5-Liter-Behältern. Letzteres kostet einen Euro.

Partys in Scheuring starten jeweils um 21 Uhr

Damit sich der Aufwand lohnt, wird nicht nur am 14. August, sondern ebenfalls am 12. August gefeiert. 90er vs. 2000er Musik. "Das Konzept kommt gut an, auch bei den älteren", sagt die Scheuringerin. Aufgelegt wird dort von DJ Jack D., der schon in der Vergangenheit von der Landjugend für die Party engagiert wurde. Auf dem Summer Break würde im Gegenzug aktuelle Musik gespielt – dann von "W!zard". "Das ist das erste Mal mit ihm für uns, aber er hat auch schon im Sommerkeller aufgelegt", erklärt Bechmann. Die gute Stimmung auf dem Open-Air-Gelände lockte in der Vergangenheit zwischen 1500 und 2500 Menschen an. Mit ähnlichen Zahlen rechnet der Scheuringer Verein auch dieses Jahr.

Für beide Partys gibt es keinen Vorverkauf. "Eintritt gibt es ganz einfach an der Abendkasse", sagt Bechmann. Der koste jeweils acht Euro und es gebe genügend Tickets. Ein Alterslimit gebe es nicht. Selbst unter 16-Jährige können mit ihren Erziehungsberechtigten kommen. Ab jeweils 21 Uhr starten die Partys. "Wir haben Securitys, die kontrollieren und aufpassen." Größere Ausschreitungen hätte es auf der Party noch nicht gegeben. Vielleicht mal kleine Auseinandersetzungen, aber keine Schlägereien.

"Wir könnten ohne so eine Veranstaltung nicht überleben"

"Um die 100 Helfer, die meisten Mitglied, aber auch Freunde und Partner, arbeiten um und auf der Party", sagt Bechmann. Das Wochenende sei Haupteinnahmequelle des Jahres für die Jugendinitiative. Unter anderem renovieren sie gerade ihr Vereinsheim und da werde wohl auch ein großer Teil der Einnahmen investiert. Ob in neue Möbel oder eine Kühlung, die Elektrik, neue Klamotten oder Ausflüge. Der Verein veranstaltet zudem Kürbisschnitzen für Scheuringer Kinder im Oktober und benutzt das Geld, um die Materialien dafür zu kaufen. "Wir investieren in uns selber. Wir könnten ohne so eine Veranstaltung nicht überleben."

Sorgenkind bleibt die Wettervoraussage die wechselhafte Witterung sei natürlich ein Faktor, ob die Partys steigen. In der Vergangenheit musste die Landjugend erst ein Mal den Summer Break absagen. "Da hat es wirklich gewittert", erzählt Bechmann. Die anderen Male hatten sie immer Glück und darauf hoffe man auch heuer. "Es ist sehr schwierig abzuschätzen. Sollte das Wetter wirklich zu schlecht sein, dann wird es bis spätestens fünf oder sechs Uhr abgesagt", sagt die 23-Jährige. Aufgebaut sei schon und Kosten würde sich der Verein auch nicht sparen, bezahlt sei schließlich alles. "Wir werden alle unseren Regenradar offen haben."