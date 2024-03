Trachtenkapelle Scheuring nimmt Zuhörer mit auf „Kult(Tour) XL“

Plus Bei ihrem Jahreskonzert in der Lechrainhalle spielen die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Scheuring eine Mix aus Klassikern, Filmmusik und 80er-Jahre Musik.

„Kult(Tour) XL“: Im Titel des Jahreskonzerts 2024 der Trachtenkapelle Scheuring sind gleich drei Hinweise versteckt, wohin die Reise in den folgenden zwei hochmusikalischen Stunden gehen und wie sie verlaufen sollte. Die Auflösung lieferte Moderatorin Sylvia Nawratil.

Sylvia Nawratil moderierte das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Scheuring in der Lechrainhalle.

Das erste Wort aber hatten die Musikerinnen und Musiker. Unter der Leitung von Elfi Eisele eröffneten sie den Abend in der Lechrainhalle Scheuring mit der „Marcia Augustana“, einem schwungvollen Marsch. Danach begrüßte erster Vorstand Michael Eisele Ehrengäste und das zahlreich erschienene Publikum. Jetzt durfte Sylvia Nawratil ran: „Kult heißt, wir spielen heute lauter Stücke mit Kultstatus. Dazu nehmen wir unser Publikum mit auf eine Tour durch halb Europa." Das XL stehe für die Länge der Stücke, nur vier Titel seien kürzer als fünf Minuten, erklärte Nawratil.