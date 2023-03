Trachtenkapelle Scheuring zeigt sich beim Jahreskonzert vielseitig

Von "Game of Thrones" bis Queen: Die Scheuringer Kapelle bietet ihrem Publikum beim Jahreskonzert in die Lechrainhalle Kopfkino und Rockmusik.

"Don't Stop the Music", das haben sich die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Scheuring in den vergangenen zwei Jahren während der Corona-Beschränkungen fest vorgenommen und auch in die Tat umgesetzt. Trotz pandemiebedingter Zwangspause und damit verbundener langer Durststrecke ohne Probenarbeit und Auftritte haben sie nicht aufgehört mit der Musik, und so konnte die Kapelle nun endlich wieder zum Jahreskonzert in die Lechrainhalle laden.

Die Kapelle unter der Leitung ihrer Dirigentin Elfi Eisele eröffnete mit dem Konzertmarsch "Die Sonne geht auf" in der voll besetzten Halle den abwechslungsreichen Abend. Es folgte das spannungsvolle Werk "La Storia", das der Komponist Jacob de Haan schuf, ohne eine bestimmte Geschichte erzählen zu wollen, und so lud Sylvia Nawratil, die durchs Programm führte, das Publikum ein, selbst kreativ zu sein, die Augen zu schließen und dem Kopfkino freien Lauf zu lassen.

Fans der erfolgreichen Fernsehserie " Game of Thrones" kamen bei der gleichnamigen Titelmelodie voll auf Ihre Kosten. Auch die Liebhaber guter Rockmusik wurden nicht enttäuscht. Erstaunlich energiegeladen und kraftvoll interpretierte die Blaskapelle ein Medley von Bon Jovi und den Beatles, den Hit "Don't Stop Me Now" von Queen und "Don't Stop Believin'" von Journey. Kontrastreich wurde es dann mit "The Masters Take Hollywood", einem Zusammenschnitt klassischer Werke von Mozart, Vivaldi und Beethoven. Spielfreude pur war bei "Enjoy the Music" und "A Joyful Day" zu spüren.

Eine Gruppe junger Musikerinnen überraschte mit einer ganz besonderen Percussion-Einlage. Auf Kunststoffröhren in unterschiedlichen Längen, den sogenannten Boomwhackers gaben sie bekannte Melodien zum Besten. Ein besonderes Highlight war das Saxofonsolo von Linda Schweiger, die ihr Selbstwahlstück "Chanson et Passepied" von der D3-Leistungsprüfung (Musikerleistungsabzeichen in Gold) vortrug. Begleitet wurde sie dabei von Karolin Wiedemann am E-Piano. So abwechslungsreich wie das Programm, so vielseitig sind auch die Talente der Musikerinnen und Musiker. Einmal mehr stellten sie beeindruckend unter Beweis, dass fast alle in dieser Kapelle mehr als ein Instrument beherrscht. So wurde kurzerhand das E-Piano mit einem Xylofon eingetauscht, die Klarinette durch Pauken ersetzt, die Posaune anstelle vom Tenorhorn geblasen oder das Flügelhorn für ein Waldhorn beiseitegelegt. Das Ende des Konzertabends wurde mit "The Final Countdown" furios eingeläutet und endete, wie es begann, mit einem Konzertmarsch namens "Salemonia".

Die Veranstaltung bildete zudem den Rahmen für eine Vielzahl an Ehrungen, die seit dem letzten Konzert im Jahr 2020 auf Durchführung warteten. Die Kapelle ehrte Simona Bartelsen, Laura Lacher und Linda Schweiger für zehn Jahre und Veronika Riedel für 20 Jahre aktives Musizieren. Der Leiter des Bezirksverbands Lech-Ammersee im Musikbund von Ober- und Niederbayern (MON), Bernhard Weinberger, verlieh das Bronzene Musikerleistungsabzeichen (D1) auf dem Tenorhorn an Johanna und Vanessa Graf und Nico Ludwig. Das Goldene Musikerleistungsabzeichen (D3) auf dem Saxofon wurde an Birgit Schweiger überreicht.

Die Ehrennadel in Bronze für 15 Jahre aktives Musizieren erhielten Karina Götzfried, Stefan Maisterl, Theresa Reiner und Linda Schüßler. Die Verdienstmedaille in Silber für 15 Jahre Verdienste als Vereinsfunktionär wurde an Sonja Ludwig (Zweite Vorsitzende), Sylvia Nawratil (Schriftführerin) und Birgit Schweiger (Kassenwartin) vergeben. Die Ehrennadel und der Ehrenbrief vom Bayerischen Blasmusikverband erhielten Elfi Eisele für 50 Jahre aktives Musizieren und Michael Eisele für 30 Jahre ehrenamtliches Engagement als Erste Vorsitzende. (AZ)