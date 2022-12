Unfall an der Kreuzung zwischen Scheuring und Kaufering

Zusammenstoß an gefährlicher Kreuzung: Bei Scheuring werden zwei Autofahrerinnen verletzt.

An der Kreuzung der Straße Scheuring-Kaufering mit der sogenannten Panzerstraße bei Lichtenberg hat sich am Freitag ein Verkehrsunfall ereignet.

Nach Mitteilung der Landsberger Polizei befuhr kurz vor halb fünf Uhr am Freitagnachmittag eine 71-jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis Landsberg die Ortsverbindungsstraße Kaufering in Richtung Scheuring. An der kreuzenden Staatstraße übersah sie eine 23-jährige Frau aus dem südlichen Landkreis Augsburg, welche in Richtung Fürstenfeldbruck fuhr.

Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Frauen verletzt wurden – beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die 71-Jährige galt an der Kreuzung das „Stopp“-Zeichen. Der Gesamtsachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. (AZ)

