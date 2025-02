Vorfahrt missachtet: Pkw schleudert nach Zusammenstoß gegen Hausmauer

Am Freitag, um kurz nach halb 9 Uhr morgens, kam es in Scheuring zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei Landsberg mitteilt, fuhrt eine 65-jährige Frau aus Egling mit ihrem Pkw von der Winkler Straße in die Hauptstraße ein. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt des Unfallgegners, der auf der Hauptstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich und im Anschluss wurde der Pkw des Geschädigten gegen eine Hausmauer geschleudert. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, verletzt wurde niemand. (AZ)

