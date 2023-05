Scheuring

vor 18 Min.

Wer mehr in den Nahwärmeanschluss investiert, könnte langfristig günstiger wegkommen

Plus Bei der Bürgerversammlung in Scheuring werden die verschiedenen Anschluss- und Tarifkosten für das geplante Nahwärmenetz vorgestellt.

Von Lisa Gilz Artikel anhören Shape

Das Thema Energie- und Wärmeversorgung in der Zukunft beschäftigt zurzeit viele Gemeinden im Landkreis Landsberg. In Unterdießen scheiterte das Nahwärmeprojekt an den Kosten. In Kaufering wird das Heizwerk bis 2026 komplett ausgelastet sein, und neue Lösungen müssen her. In Issing wird geprüft, ob ein Nahwärmenetz infrage kommt. Die Kommunen wollen handeln, bevor das Konzept, Gas- und Ölheizungen zu verbauen, gar keine Option mehr ist. In Scheuring wurde bei der Bürgerversammlung das Nahwärmeprojekt vorgestellt. Das Interesse bei Bürgerinnen und Bürgern ist groß – die Lechrainhalle war komplett voll.

Nahwärmenetz in Scheuring läuft über GP Joule und Renergiewerke

Kurz halten möchte es Scheurings Bürgermeister Konrad Maisterl deshalb mit dem ersten Teil der Bürgerversammlung und fasste zusammen, wie sich die Gemeinde in Zahlen im vergangenen Jahr entwickelt hat. Zwölf Geburten, Zwölf Sterbefälle, insgesamt 57 mehr Einwohner im Vergleich zu 2021. Auch den Haushalt fasst er für die Anwesenden zusammen und berichtet von der Digitalisierung in der Schule und dem neuen Spielhaus am Kindergarten. Um dann nach dem letzten Punkt, zum Thema Breitbandausbau – der laut Maisterles Schätzung definitiv umgesetzt wird – auf die Energiethematik zu kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen