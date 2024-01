Schießsport

Maximilian Ulbrich schafft es beim Weltcup ins Finale

Maximilian Ulbrich zieht beim Weltcup in Kairo ins Finale ein.

Plus Beim Weltcup in Kairo sichert sich Luftgewehr-Schütze Maximilian Ulbrich im Mixed wieder eine Medaille. Im Einzel der Herren ist der Schütze der FSG Dießen bester deutscher Teilnehmer.

In Kairo startete Maximilian Ulbrich von der FSG Dießen beim ersten Weltcup in diesem Jahr. Für den Sportpolizisten ein wichtiger Wettkampf auf dem Weg zu den Olympischen Spielen - und Ulbrich bestätigte seine gute Form. Das sah auch der Bundestrainer so, denn er schlug den Wielenbacher zur Nominierung für die Europameisterschaft vor.

Der Wettkampf begann für Maximilian Ulbrich, der in der vergangenen Bundesliga-Saison für die FSG Dießen antrat, hervorragend. Zusammen mit Anna Janßen (Freising) qualifizierte er sich im Mixed für das Bronze-Finale. Mit nur einem Zehntel Vorsprung vor den Fünftplatzierten zogen die beiden als Vierte in den Zweikampf um Rang drei ein. Hier bewiesen Ulbrich/Janßen sehr starke Neven und sicherten sich mit 17:15 Punkten die Bronzemedaille.

