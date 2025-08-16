Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Schifffahrt auf dem Ammersee: Kompetenz der Kapitäne misst sich nicht am Kopfschmuck

Kommentar

Schifffahrt auf dem Ammersee: Kompetenz der Kapitäne misst sich nicht am Kopfschmuck

Manch einer ärgert sich über Baseballkappen auf der „Diessen“. Redakteurin Vanessa Polednia findet: Wichtig ist nur, dass der Kapitän sein Schiff sicher steuert.
Vanessa Polednia
Von Vanessa Polednia
    • |
    • |
    • |
    Gerade auf den Raddampfern auf dem Ammersee sollte Wert auf eine dazu passende Kopfbedeckung beim Personal gelegt werden, findet ein ehemaliger Geschäftsführer des Tourismusverbands.
    Gerade auf den Raddampfern auf dem Ammersee sollte Wert auf eine dazu passende Kopfbedeckung beim Personal gelegt werden, findet ein ehemaliger Geschäftsführer des Tourismusverbands. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

    Manche sehen im Kapitän ohne Mütze offenbar ein schwimmendes Desaster. Bertold Jetschke etwa, der den Ammersee wie seine Westentasche kennt, fühlte sich jüngst an Bord eher auf einem US-Wahlkampfboot als auf einem bayerischen Dampfer – wegen Baseballkappen. Für den ehemaligen Geschäftsführer des Tourismusverbands Ammersee-Lech gehört die Schiffermütze zur Seefahrt wie der Steuermann zum Ruder. Autorität, sagt er, brauche einen Schirm (aus Stoff).

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden