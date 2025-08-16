Schifffahrt auf dem Ammersee: Kompetenz der Kapitäne misst sich nicht am Kopfschmuck

Manche sehen im Kapitän ohne Mütze offenbar ein schwimmendes Desaster. Bertold Jetschke etwa, der den Ammersee wie seine Westentasche kennt, fühlte sich jüngst an Bord eher auf einem US-Wahlkampfboot als auf einem bayerischen Dampfer – wegen Baseballkappen. Für den ehemaligen Geschäftsführer des Tourismusverbands Ammersee-Lech gehört die Schiffermütze zur Seefahrt wie der Steuermann zum Ruder. Autorität, sagt er, brauche einen Schirm (aus Stoff).
Kommentar
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden