Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen am Bahnhofsvorplatz

Am Sonntag gegen 19 Uhr ist es zu einer größeren Schlägerei unter mehreren Personen am Bahnhofsvorplatz in Schongau gekommen. Zum jetzigen Ermittlungsstand sind nach Polizeiangaben zunächst ein 31-jähriger Schongauer sowie ein 61-Jähriger aus einer Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau in Streit geraten.

In dessen Verlauf schlugen sie mit den Fäusten aufeinander ein und nahmen schließlich sämtliche in der Nähe stehende Gegenstände, um den jeweils anderen zu verletzen. Dabei soll der 31-Jährige dem 61-Jährigen auch eine Vodka-Flasche auf den Kopf geschlagen haben, so die Polizei. Beide Personen zogen sich bei der Schlägerei Verletzungen zu. Der 61-Jährige musste vor Ort gefesselt werden und leistete dabei erheblichen Widerstand.

Des Weiteren wird noch gegen einen 35-jährigen Schongauer ermittelt, der einen bislang unbekannten Gegenstand auf die beiden Männer geworfen hat. Alle Beteiligten waren laut Polizei stark alkoholisiert. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet. (AZ)