Schlagzeuger Specki T.D. von In Extremo spielt im Stadttheater: „Das wird etwas ganz Besonderes“

Herr Speckardt, Sie sind bekannt als Schlagzeuger „Specki T.D.“ bei der national wie international äußerst erfolgreichen Band In Extremo. Am Samstag, 11. Oktober, organisiert Joachim Feller unter dem Motto „J.J. Feller and friends – Damals wie heute“ nach 25 Jahren wieder ein Benefizkonzert im Landsberger Stadttheater. Und sie werden ebenfalls dabei sein. Wie kommt es dazu?

FLORIAN SPECKARDT: Ich bin Landsberger und habe damals schon bei dem Benefizkonzert mit der Band gespielt. Joachim Feller war der Initiator und wollte helfen, das Stadttheater auf einen guten Weg zu bringen. Weil ich Schlagzeuger bin, lag es nahe, dass ich mitspiele. Es gibt nämlich eine alte Freundschaft zwischen unseren Familien – die Fellers und die Speckardts kennen sich schon sehr lange. Mein Papa hat damals übrigens in der Band Bass gespielt. Das ist alles so lange her. Ich schätze mal, ich habe in der Zwischenzeit auf der ganzen Welt circa 1500 Konzerte gegeben. Ich erinnere mich aber, dass es riesigen Spaß gemacht hat. Es ist also an der Zeit, dort mal wieder am Start zu sein.

Die Begeisterung für die Musik wurde ihnen also in die Wiege gelegt?

SPECKARDT: Ja, ich habe mit drei Jahren angefangen zu trommeln – zunächst auf Töpfen – und dabei die Küche meiner Mama zerlegt. Bevor es so weitergeht, habe ich dann meine erste Trommel bekommen. Mit sechs Jahren durfte ich in die Landsberger Musikschule zum Schlagzeugunterricht gehen. Das war natürlich super. Später habe ich in München am „Drummer‘s Focus“ studiert.

„Kein Pappenstiel, vor einer Dreiviertelmillion Menschen zu spielen“

Wie sind sie 2010 zu In Extremo gekommen?

SPECKARDT: Wir sind uns bei großen Festivals des Öfteren über den Weg gelaufen. Meine vorherige Band „Letzte Instanz“ aus Dresden hat ganz grob eine ähnliche Richtung gespielt. So hat man sich kennengelernt und ein bisschen beschnuppert. Als sich dann In Extremo vom vorherigen Schlagzeuger getrennt hat, klingelte bei mir das Telefon. Es ging alles sehr schnell. Ich habe gerade einmal vier Wochen Zeit gehabt, um mein erstes Konzert vorzubereiten. Das war 2010 bei Rock im Park auf der Main Stage – also gleich einmal vor 80.000 Menschen.

In Extremo wurde 1995 in Berlin gegründet und ist eine der erfolgreichsten Formationen im Bereich des Mittelalter-Rocks. Sie sind auf der ganzen Welt unterwegs. Welche Konzerte sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

SPECKARDT: Die Weltstädte bleiben alle im Gedächtnis: Tokio, Peking, São Paulo, Santiago de Chile, Mexiko City – ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder so Sachen wie Headliner-Shows auf dem Wacken Open Air, oder das größte Konzert, das ich gespielt habe: in Polen auf dem Woodstock-Festival vor 750.000 Leuten. Das bleibt einem schon im Gedächtnis und ist jetzt auch kein Pappenstiel, vor einer Dreiviertelmillion Menschen zu spielen, die man mit einem Konzert erreicht.

Die Aufnahme zeigt Florian Speckardt beim Jubiläumsfestival von In Extremo auf der Loreley Freilichtbühne. Foto: Christian Thiele

Beim Konzert im Stadttheater erwartet Sie ein ganz anderer Rahmen. Was macht den Reiz aus?

SPECKARDT: Das wird etwas ganz Besonderes für mich, das ich seit 20 Jahren nicht mehr gemacht habe. Es ist immer alles groß und riesig bei In Extremo. Deshalb ist es schön, auch mal wieder familiär im kleinen Kreise zu musizieren. In Berlin schaue ich zum Beispiel viele Sachen in kleinen Jazz-Clubs an, wo oft nur 30 oder 40 Leute im Publikum sitzen. Musik hat überall einen Platz – egal, ob das eine Massenveranstaltung oder ein privater Rahmen ist. Außerdem freue ich mich, einen Beitrag dazu zu leisten, dass für eine gute Sache etwas Geld gespendet wird.

Das 30-jährige Bestehen der Band In Extremo wurde groß auf der Loreley-Freilichtbühne gefeiert

Wie oft schaffen Sie es, Ihre Heimatstadt zu besuchen?

SPECKARDT: Zwei- oder dreimal im Jahr komme ich nach Landsberg – meistens nur kurz – und besuche die Familie und alte Freunde. Ich bin mit In Extremo ungefähr 220 Tage beschäftigt. Es sind viele Reisen dabei, Studiotermine, Autogrammstunden, Fotoshootings, Videodrehs. Alles, was bei so einer Band eben anfällt. Deswegen freue ich mich umso mehr auf den Besuch im Oktober in Landsberg. Und darauf, dort alte Gesichter wiederzusehen.

Zuvor stand für Sie noch ein weiterer echter Höhepunkt mit Ihrer Band an.

SPECKARDT: Das stimmt, wir feierten unser 30-jähriges Bestehen und machten auf der Loreley Freilichtbühne drei Shows. Es ist einer der legendärsten Konzert-Orte in Deutschland: ACDC, Queen, David Bowie – es gibt fast keinen Weltstar, der nicht in der Loreley gespielt hat. Es war toll, das Bandjubiläum so fett zu feiern, und es waren auch ganz viele andere Bands da, die uns gratuliert und supportet haben.

Zur Person Florian Speckardt wurde 1979 in Landsberg geboren. Seit dem Jahr 2010 ist er Schlagzeuger bei In Extremo, sein Künstlername lautet Specki T.D. Die Band spielt Mittelalterrock mit Elementen aus dem Metal. Das 30-jährige Bestehen wurde Anfang September mit einem dreitägigen Jubiläumsfestival auf der Freilichtbühne Loreley (bei Sankt Goarshausen in Rheinland-Pfalz) gefeiert. Im Oktober tritt der 46-Jährige im Rahmen des Benefizkonzerts „J.J. Feller and friends – Damals wie heute“ in seiner Heimat im Stadttheater auf.