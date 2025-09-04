Schlossergasse in Landsberg wird ab Montag asphaltiert

Die Stadt Landsberg setzt im September die bereits im Sommer angekündigten Straßenunterhaltsarbeiten in der Schlossergasse fort. Der erste Bauabschnitt mit den geotechnischen Bodenuntersuchungen Anfang August wurde laut einer Pressemitteilung der Stadt erfolgreich abgeschlossen. Nun folgt der zweite Teil der Maßnahme: der Überzug des alten Pflasterbelags mit einer dünnen Asphaltschicht.

Laut der Pressemitteilung soll die Asphaltdeckschicht von Montag, 8. September, bis Mittwoch, 10. September, erneuert werden. Zur Beseitigung von Spurrillen, Schadstellen und Unebenheiten wird in diesem Zeitraum eine Dünnschicht-Asphaltdecke aufgebracht. Ziel ist eine deutliche Verbesserung der Fahrbahnqualität, bis im Zuge der geplanten Altstadterneuerung eine umfassende Neugestaltung erfolgt.

Einschränkungen sollen auf ein Minimum reduziert werden

Die Maßnahme wurde mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt, heißt es in der Pressemitteilung. Während der dreitägigen Arbeiten ist die Schlossergasse für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Die Umleitungs- und Parkregelungen sind vor Ort ausgeschildert und in einem Flyer mit grafischer Übersicht dargestellt. Der Flyer steht auf der Internetseite der Stadt Landsberg zum Download bereit. Durch die gebündelte Durchführung der Arbeiten in den Sommerferien sollen die unvermeidbaren Einschränkungen laut Stadt auf ein Minimum reduziert.

Einer früheren Pressemitteilung zufolge weist der bauliche Zustand der Fahrbahn in der Schlossergasse erhebliche Mängel hinsichtlich Fahrkomfort und Lärmentwicklung auf. Dies macht die Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit erforderlich. Die Arbeiten dienen der Vorbereitung auf die geplante umfassende Neugestaltung des Altstadtbereichs. Für die geotechnische Bodenuntersuchungen waren am Dienstag, 5. August, eine ganztägige Vollsperrung der Schlossergasse sowie ein Parkverbot erforderlich. (AZ)