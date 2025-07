Polizei ermittelt wegen Schmierereien im Vorfeld einer AfD-Veranstaltung in Landsberg

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Personen Fenster des Landsberger Sportzentrums ebenso wie Mülleimer und Pflaster auf dem Gelände mit politisch motivierten Schriftzügen besprüht. Wie berichtet, fand am Mittwochabend im Vortragssaal eine Veranstaltung der AfD statt, die Linke protestierte vor Ort dagegen.

Wie die Polizei meldet, wurde durch die Schmierereien ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht. Noch am Donnerstag waren die Schriftzüge auf dem Pflaster zu sehen. Die Polizei Landsberg bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden.

An der Protestaktion der Linken in Landsberg nehmen rund 60 Personen teil

An der vom Kreisverband der Linken angezeigten Versammlung zum Thema „Nicht schon wieder – Gleiche Hetze, gleiche Bühne“ vor dem Eingang des Sportzentrums nahmen laut Polizei in der Spitze etwa 60 Personen teil. Die Versammlung sei friedlich und ohne Vorkommnisse verlaufen.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit, dass ein Zusammenhang der Sachbeschädigungen am Sportzentrum in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit der politischen Veranstaltung im Sportzentrum nicht ausgeschlossen werden kann. Auf dem Pflaster am Aufgang zum Haupteingang des Sportzentrums war unter anderem zu lesen „FCKAFD“.