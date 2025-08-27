Schockanruf in Kaufering: Täter erbeuten hohe Bargeldsumme

Am Dienstag haben Betrüger mit einem sogenannten Schockanruf rund 50.000 Euro Bargeld erbeutet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16.15 Uhr erhielt eine Rentnerin aus Kaufering laut Polizeibericht einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser gaukelte demnach die Geschichte vor, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Täter noch aktiv wären. Zur Vermögenssicherung solle die Rentnerin ihre Wertgegenstände vorübergehend an eine angebliche Polizeibeamtin in ziviler Kleidung aushändigen, die sie zu Hause aufsuchen würde.

Durch die äußerst geschickte, etwa zwei Stunden andauernde Gesprächsführung übergab die verunsicherte Rentnerin den genannten Betrag an eine Abholerin. Erst mehrere Stunden später wurde der Betrug erkannt, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei rät:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste.

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen.

Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter. (AZ)