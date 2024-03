Ammerseewerke sanieren Kanalisation in Schöffelding

Vor rund 30 Jahren wurde der Kanal in Schöffelding gebaut. Jetzt stehen erste Renovierungsarbeiten an. Wie die Ammerseewerke dabei vorgehen.

Vor inzwischen rund 30 Jahren sind Schöffelding und weite Teile des Windachtals an die öffentliche Abwasserbeseitigung und an das Klärwerk in Eching angeschlossen worden. Nun ist der Abwasserkanal, der die Abwässer von Schöffelding über Windach und Greifenberg zur Verbandskläranlage nach Eching transportiert aufgrund von Alterungserscheinungen stellenweise schadhaft und undicht. Abwasser kann in das Erdreich gelangen, aber auch Grundwasser und Wurzeln dringen in den Kanal ein, berichten die Ammerseewerke, die jetzt eine umfangreiche Sanierung planen.

Die Arbeiten beginnen Mitte März und sollen im Juli abgeschlossen sein. Danach soll der Kanal sich wieder in einem auf lange Zeit dichten und betriebssicheren Zustand befinden. Durch den Einsatz innovativer Sanierungstechnik könne auf Grabungsarbeiten verzichtet werden. So kommen Robotertechnik und das Schlauchlinerverfahren zum Einsatz. Im Zuge der Arbeiten werden auch die Hausanschlussleitungen auf den Privatgrundstücken vom Haus-Revisionsschacht bis zum Sammelkanal saniert. Dies wird ebenfalls mit dem Schlauchlinerverfahren ohne Aufgrabungen erfolgen können.

Kanalsanierung in Schöffelding kostet 379.000 Euro

Das Sanierungsgebiet umfasst das Ortsgebiet Schöffelding sowie den Verbindungskanal nach Windach entlang der Autobahn. Die Kosten der Sanierungsmaßnahme in Höhe von rund 379.000 Euro tragen die Ammerseewerke, die sich wiederum aus Gebühren und Beiträgen der Immobilieneigentümer finanzieren.

"Die in Schöffelding vorzufindende Schadenshäufigkeit und die Schadensbilder sind für diese Nutzungsdauer nicht ungewöhnlich", erläutert Thomas Obermeier, der stellvertretende Vorstand der Ammerseewerke. Grundsätzlich sei es sinnvoll, die im Zuge der routinemäßigen Kanaluntersuchungen festgestellten Schäden zeitnah zu beseitigen, um die „minimalinvasiven“ Kanalsanierungsverfahren in geschlossener Bauweise nutzen zu können. Bei den Maßnahmen handle es sich überwiegend um örtlich begrenzte Reparaturmaßnahmen und kleinere Renovierungsarbeiten.

Wo die Ammerseewerke bereits Kanäle saniert haben

Kanalsanierungsmaßnahmen werden bei den Ammerseewerken beziehungsweise vor dem Jahr 2012 beim Rechtsvorgänger, dem Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Ammersee West, seit vielen Jahren durchgeführt. Große Teilstrecken des Ammersee-Hauptsammlers seien im vergangenen Jahrzehnt bereits saniert worden, ebenso das Ortsgebiet der Gemeinde Utting (2007) und von Riederau (2013/14), teilt Obermeier mit. Insbesondere auch im Rahmen von Straßenausbau- oder Straßensanierungsmaßnahmen werden im Vorgriff zu den Asphaltarbeiten die öffentlichen Entwässerungseinrichtungen durch die Ammerseewerke geprüft und bei Bedarf saniert.

Die Kosten für die Sanierungsmaßnahme in Schöffelding sind im Wirtschaftsplan enthalten und wurden daher bei der letzten Gebührenkalkulation durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband berücksichtigt. Aufgrund der konstanten Sanierungstätigkeit an den Kanälen in den vergangenen beiden Jahrzehnten lösten die Kosten dieser Maßnahme keinen Gebührensprung aus, merkt Obermeier an: "Vielmehr fügt sich die Maßnahme in die bei den Ammerseewerke langjährig gelebte Sanierungsstrategie ein."