An der A96 bei Schöffelding werden Tankstelle und Servicestation geplant

Auf der Schöffeldinger Flur bahnt sich an der Südseite der A96 nach Kies- und Betonwerk, Biogasanlage und Aussiedlerhof ein weiteres Bauprojekt an: Am Dienstagabend wurde im Windacher Gemeinderat ein Plan für eine Tank- und Rastanlage vorgestellt. Das Echo am Ratstisch fiel unterschiedlich aus. Und möglicherweise könnte auch noch mehr entstehen als eine Servicestation für den Autobahnverkehr. Das ging aus einigen Wortmeldungen aus dem Gremium hervor.

