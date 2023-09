Schöffelding

12:00 Uhr

Dieser Schöffeldinger Pfarrer wurde beim Oktoberfest prämiert

In den nur drei Jahren seiner Tätigkeit in Schöffelding tat sich Pfarrer Franz Seraph Bliemannsrieder vor allem als erfolgreicher Landwirt hervor. Vor 200 Jahren wurde er dafür auf dem Oktoberfest mit Preis ausgezeichnet.

Von Gerhard Heininger und Manfred Stagl

Pünktlich zum Oktoberfest 2023 hat man im Windacher Archiv auch in diesem Jahr wieder eine Oktoberfest-Geschichte mit örtlichem Bezug ausgegraben. Vergangenes Jahr ist über einen Windacher Wirt, der 1810 ein Pferd zum ersten Oktoberfest mit Pferderennen schickte, berichtet worden. Heuer geht es um einen Pfarrer aus Schöffelding, der vor 200 Jahren einen Preis gewonnen hat. Franz Seraph Bliemannsrieder gehörte zwar nicht zu den Pfarrern, die allein wegen ihres seelsorgerischen Dienstes in Schöffelding eine bleibende Erinnerung hinterlassen haben. Der Geistliche zeichnete sich vielmehr durch seine landwirtschaftlichen Leistungen aus. Beim Oktoberfest und beim Zentral-Landwirtschaftsfest 1823 wurde er dafür ausgezeichnet.

Franz Seraph Bliemannsrieder, geboren 1778 in Pfaffing (Kreis Rosenheim) und 1849 in Obertaufkirchen (Kreis Mühldorf) gestorben, wurde 1803 zum Priester geweiht. 1821 kam er als Pfarrer nach Schöffelding und betreute drei Jahre lang die Pfarrei St. Urban. Über seine seelsorgerischen Leistungen in Schöffelding ist dabei jedoch wenig bekannt. Bliemannsrieder war neben seiner Pfarrertätigkeit vor allem ein ausgezeichneter Landwirt. Gerade für seine fortschrittliche landwirtschaftliche Tätigkeit in der damaligen Zeit wurde er in einer Feierstunde im Jahre 1823 im Rahmen des Oktoberfestes und des zentralen Landwirtschaftsfestes aufgrund königlicher Verfügung ausgezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

