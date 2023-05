Hoher Sachschaden nach Unfall an der A96-Anschlussstelle Schöffelding

Ein 33-Jähriger übersieht an der A96-Anschlussstelle Schöffelding beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagabend an der A96-Anschlussstelle Schöffelding ereignet. Laut Polizei verließ ein 33-Jähriger aus dem östlichen Landkreis Landsberg, der in Fahrtrichtung München unterwegs war, gegen 17.20 Uhr die Autobahn.

Als er nach links auf die Kreisstraße LL6 in Richtung Eresing abbiegen wollte, übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw und prallte mit diesem zusammen. Der 33-Jährige und der 70-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf insgesamt etwa 12.000 Euro. (AZ)

