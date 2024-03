In einem Betrieb in Schöffelding passiert ein Arbeitsunfall

Ein Mann wird bei einem Unfall in einem Schöffeldinger Unternehmen verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in ein Klinikum.

In einem Unternehmen in Schöffelding hat sich am Mittwoch ein Arbeitsunfall ereignet. Laut Mitteilung der Dießener Polizei wurde ein 23-jähriger Industriemechaniker verletzt, als er Wartungsarbeiten an einer Produktionsmaschine durchführte. Beim Arbeiten an der Maschine wurde der Arm des Mechanikers eingeklemmt. Nachdem er daraus befreit werden konnte, wurde er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. (AZ)

