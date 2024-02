Schöffelding

vor 33 Min.

Klebstoffhersteller Delo baut in Schöffelding eine neue Halle

Plus Riesige Kräne und hohe Erdhaufen: Bei Delo in Schöffelding wird wieder gebaut. Wofür die neue Halle gedacht ist und ab wann sie genutzt werden kann.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Große Erdhügel haben sich seit Oktober zwischen Eresing und Schöffelding aufgetürmt. Dahinter tut sich eine der aktuell größten Baustellen in der Region auf: Der Spezialklebstoffhersteller Delo erweitert mal wieder. Das rasend schnell wachsende Unternehmen, das seit 2007 in Schöffelding ansässig ist, braucht mehr Platz. Auf einer bislang noch freien 4,3 Hektar großen Fläche wird in diesem Jahr eine neue Lager- und Logistikhalle in die Höhe wachsen.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Jahresumsatz des Schöffeldinger Unternehmens von 52 auf 205 Millionen Euro vervierfacht, die Mitarbeiterzahl ist von 400 auf 1000 gestiegen. Dementsprechend wächst auch der Platzbedarf für Entwicklung, Verwaltung, Produktion, aber auch für Lager und Logistik. Gerade in diesem Bereich ist Delo am Ende der Fahnenstange angelangt: „Wir haben im Lager eine Auslastung von 90 Prozent“, erklärt Christian Walther, Geschäftsführer Produktion, „das ist logistisch eigentlich eine Katastrophe.“ Da sei es für die Mitarbeiter schwer, noch einen Platz zu finden, wo etwas abgestellt werden kann. Deshalb wurde im Oktober begonnen, den Lager- und Logistikbereich komplett neu aufzubauen – mit einer 6000 Quadratmeter großen Halle, was knapp der Mindestgröße eines Fußballfelds entspricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen