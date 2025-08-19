Machbarkeitsstudie: Wohin mit dem Schlamm aus der Kesselgrube in Schöffelding?

Ein richtiger See ist das Gewässer an der Schwabhauser Straße in Schöffelding zwar nicht, mit rund 1800 Quadratmetern ist die Kesselgrube aber durchaus eine Sehenswürdigkeit im Dorf. Allerdings muss zwischendurch auch etwas getan werden, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Darum ist es jetzt im Windacher Gemeinderat gegangen.

Die letzte größere Pflege- und Sanierungsaktion an der Kesselgrube liegt bereits fast zwei Jahrzehnte zurück. Inzwischen sei das Gewässer wieder zusehends verschlammt und es komme zu Geruchsbelästigungen, berichtete Zweiter Bürgermeister Ingmar Bertling in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Kesselgrube hat weder einen oberirdischen Zu- noch einen Ablauf. Im Winter kann man dort Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen, zum sommerlichen Bad lädt die Kesselgrube aufgrund ihres trüben Wassers weniger ein. Vor zehn Jahren bemühte sich ein in Schöffelding gegründeter Fischereiverein zudem um eine Nutzung als Fischweiher. Der Gemeinderat lehnte dies jedoch ab.

Die Machbarkeitsstudie zur Kesselgrube kostet mehr als 10.000 Euro

Dem Gremium lag jetzt ein Angebot über gut 10.000 Euro zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Reinigung und Neugestaltung des Umfelds der Kesselgrube vor. Das Gewässer reicht zwar bis an die Straße heran, an der Nord- und Ostseite ist es von einem fünf bis acht Meter breiten mit Gehölzen bewachsenen Grünstreifen umgeben. Bertling erinnerte in diesem Zusammenhang auch an eine frühere Planung für die Schöffeldinger Ortsmitte, die aber zwischenzeitlich in der Versenkung verschwunden sei. Zum anderen solle eine solche Studie klären, wie der Schlamm - Mathias Maisterl vom Bauamt ging von einer zehn bis 50 Zentimeter hohen Schicht aus - aus dem Gewässer gebracht werden könnte, was dies kostet und wie der Schlamm entsorgt werden könnte.

Siegfried Dumbsky schlug für die Zukunft vor, auch über eine „Naturfiltration“ nachzudenken, um die Bildung unangehmer Gerüche zu vermindern.

Statt Waffen wurde 2006 offenbar ein Waller aus der Kesselgrube gefischt

Es gab aber auch Gemeinderatsmitglieder, die infrage stellten, ob es tatsächlich einer Machbarkeitsstudie bedürfe. Wolfgang Albrecht berichtete, es sei in der Amtszeit von Bürgermeister Walter Graf gewesen, als der Weiher ausgebaggert wurde. „Das hat damals 3000 Euro gekostet“, meinte er sich zu erinnern, „mich stört, dass wir jetzt ein Ingenieurbüro beauftragen müssen. Für 10.000 Euro kann ich schon ganz viel ausbaggern.“

Auch bei anderen kamen Erinnerungen auf: Wolfgang Hesse wusste noch, dass ein Rechen durch die Schlammschicht gezogen wurde, um festzustellen, ob in dem Weiher im Zweiten Weltkrieg Waffen versenkt wurden. „Damals haben sie einen großen Waller herausgezogen“, ergänzte Dr. Adolf Gebhardt, und er meinte, um das Ausbaggern und Entsorgen des Schlamms könne sich auch die Verwaltung kümmern. 2006, als die Kesselgrube das letzte Mal gereinigt wurde - die gesamte Entschlammung kostete übrigens, wie unsere Zeitung damals berichtete, 8500 Euro -, wurde der Schlamm in eine Kiesgrube nach Finning gebracht.

So einfach gehe das heutzutage alles nicht mehr, meinte hingegen Siegfried Dumbsky: „Der Schlamm muss beprobt und dokumentiert werden, dass ich den Schlamm irgendwo hin kippe, diese Zeiten sind vorbei.“ Und Ingmar Bertling bezweifelte, ob die Verwaltung die Kapazitäten habe, die Reinigung der Kesselgrube umzusetzen. Schließlich habe es fast zwölf Monate gedauert, bis man am jetzigen Punkt angelangt sei. Mit 12:3 Stimmen wurde die Machbarkeitsstudie schlussendlich beauftragt.