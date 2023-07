Musiker und Schützen feiern in Schöffelding gemeinsam

Die Schöffeldinger Musikanten sind weit um für stimmungsvolle Auftritte bekannt. Die Kirchberg-Schützen sind eine tragende Säule des gesellschaftlichen Lebens in Schöffelding.

Herrlichstes Wetter und beste bayerisch-böhmische Blasmusik: So haben am Sonntag die Schöffeldinger Musikanten und die Kirchberg-Schützen ihr 75- beziehungsweise 60-jähriges Bestehen gefeiert. Nach der Messe und dem Festumzug von der Kirche zum Schützenhaus wurde zu Mittag gegessen und bei Kaffee und Kuchen wurde in den Nachmittag hineingefeiert. Zum Auftakt spielte die Musik gleich die Schankburschen-Polka, damit das Schankpersonal die Gäste schnell bei der Hitze mit Flüssigem versorgte.

Wer kennt sie nicht, die Schöffeldinger Musikanten, die seit vielen Jahrzehnten im Umkreis von Schöffelding auf Festen aufspielen. Egal ob auf dem Gartenfest vor über 40 Jahren bei einem Viehhändler in Eresing, in Bierzelten, auf der Oiden Wiesn in Landsberg und in München, in den Biergärten bei der „Alten Villa“ in Utting oder im Hirschgarten in München: Die Schöffeldinger sorgen immer für gute Stimmung bei Jung und Alt. Am Tag vor dem Jubiläumsfest stand noch ein Termin der Musikanten beim Gaufest in Epfach an. Die Schöffeldinger können nicht nur bayerisch und böhmisch, sondern auch Stimmungs- und Partymusik.

Aus Schöffelding kommt inzwischen keiner der Musiker mehr

2005 haben sich die Musikanten umformiert. Fast alle bis dahin spielenden Musikanten haben aufgehört, bis auf Helmut Gläserke, der als Dirigent die neue Generation an Musikern fortführte. Seit 19 Jahren ist etwa Josef Zuber bei den Schöffeldinger Musikanten dabei und legte in dieser Zeit 53.200 Kilometer für Proben mit dem Auto zurück, erzählt Gläserke. Die Musiker kommen heute bis aus Marktoberdorf und Polling. Von der heutigen Besetzung ist keiner mehr aus Schöffelding, aber die „Schöffeldinger Musikanten“ haben bis heute einen Namen, der für gute Musik und Stimmung steht.

Ein vor der Sonne schützendes Zeltdach war beim Fest der Schöffeldinger Musikanten und der Kirchberg-Schützen gefragt. Foto: Alwin Reiter

Auch Schützenmeister Hans Rastel von den Kirchberg-Schützen kann mit knapp 200 Mitgliedern auf viele Erfolge zurückblicken. Die Schützen bilden den größten Verein in Schöffelding. Als 1994 der „Alte Wirt“ der Familie Stiller geschlossen wurde, entstand nach 13 Monaten Bauzeit ein neues schmuckes Vereinsheim, wo im Dezember 1996 der erste Schießabend abgehalten wurde.

Bei den Kirchberg-Schützen wird weitgehend bleifrei geschossen

Das gesellige Leben im Verein kommt auch nicht zu kurz, der Schützenverein gestaltet über das Jahr viele verschiedene Feste. Einmal die Woche wird am Freitagabend der Schießstand geöffnet und man trifft sich zum Schießen und geselligen Beisammensein. Seit 2021 gibt es einen neuen elektronischen Schießstand mit acht integrierten Wechselautomaten sowie neuer Beleuchtung. Langsam werden die Schießstände auf Laserschießen umgebaut. Das sei die Zukunft, so Rastel weiter. Mit dem Laserschießen wird keine bleihaltige Munition mehr benötigt. Zwei Stände sind bereits für das Laserschießen ausgestattet.

Die Kirchberg-Schützen Schöffelding pflegen langjährige Freundschaften zu den „Reiherschützen Ramsach“ und einem Schützenverein im Schwarzwald.