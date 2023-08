Schöffelding

Nach dem Bobbycar-Rennen bleiben alle Bier-Preise in Schöffelding

Plus Beim Bobbycar-Rennen in Schöffelding haben die heimischen Teams die Nase vorn. Zehn Mannschaften schicken ihre Fahrer auf die Rennstrecke auf der Kirchbergstraße.

Von Gerald Modlinger

Für eine sportliche Feiertagsgaudi hat auch in diesem Jahr der Katholische Burschenverein an Mariä Himmelfahrt in Schöffelding gesorgt. Auf der Kirchbergstraße wurde wieder das legendäre Bobbycar-Rennen ausgetragen. Zehn Mannschaften mit jeweils drei Fahrern aus Schöffelding, Finning und Windach nahmen daran teil, um sich mit ihren Fahrkünsten nach Möglichkeit eines der drei Fässer Bier zu sichern, die für die drei ersten Plätze ausgelobt worden waren.

Es war ein langer Renntag an der 500 Meter langen Strecke. Ab 9 Uhr gingen Training und Qualifying dem eigentlichen Rennen voraus. Zwar kamen nicht alle Fahrer ins Ziel, aber es ist auch niemanden etwas passiert. Ein Fahrer kam von der Strecke ab und hat sich in einer Wiese überschlagen, für zwei weiteren Bobbycar-Piloten endete die Fahrt in zu Absicherungszwecken aufgestellten Strohballen, hieß es nach dem Rennen vom Burschenverein. Alle Bierpreise (50, 30 und 20 Liter) gingen an die heimischen Teams vom Burschenverein, von der Feuerwehr und vom Team Blue Angel Racing. Die Vorjahressieger vom TSV Finning fuhren nur auf den vierten Platz.

