Rasende Bobby Cars und Volksfeststimmung in Schöffelding

Plus In Schöffelding rasen aufgepimpte Bobby Cars den 500 Meter langen Kirchberg hinunter. Das hebt nicht nur beiden tollkühnen Fahrern den Adrenalinspiegel. Manche von ihnen bringen auch die Strohhalme zum Wirbeln.

An Mariä Himmelfahrt erwies sich das Bobby Car Rennen in Schöffelding als Besuchermagnet. Bei Volksfeststimmung rasten die Fahrer mit den umgebauten Kult-Kinderfahrzeugen mit über 70 Stundenkilometern auf 500 Metern den Kirchberg hinab. Für Spannung war gesorgt, bis die Sieger feststanden.