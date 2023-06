Unfall in Schöffelding: Beim Abbiegen ein anderes Auto touchiert

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen anderen Wagen. Bei dem Unfall entsteht Sachschaden.

Bei einem Verkehrsunfall in Schöffelding ist am Donnerstagmorgen ein Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro entstanden.

Nach Darstellung der Polizei befuhr ein 26-jähriger Uttinger mit seinem Pkw die Kirchbergstraße in westliche Richtung. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Ortseingang abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt und touchierte die vordere Stoßstange des entgegenkommenden Autos eines 35-Jährigen aus Windach. Dieser befuhr die Kirchbergstraße in Richtung Norden und wollte an der Einmündung nach rechts abbiegen. (AZ)

