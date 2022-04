So funktioniert Waldarbeit mit Pferden statt Traktor und Rückewagen

Plus Das Holzrücken mit Pferden gilt als naturschonend und ist nicht ohne Eleganz. Ist ein solches Arbeiten im Wald aber auch wirtschaftlich? Die WBV informiert Waldbesitzer.

Noch ist es eher ein Hobby, das Rücken von Holz mit Pferden dürfte aber schneller als gedacht zukunftsfähig sein: Die Waldbesitzervereinigung (WBV) Landsberg lud zu einer solchen Vorführung ein und weckte damit großes Interesse nicht nur unter Waldbesitzern. Mehr als 20 Interessierte, darunter weit mehr Frauen als Männer, wollten sich gemeinsam mit Martin Mall von der WBV und Revierförster Erwin Schmid diese Art der schonenden Waldbearbeitung ansehen und von Fachleuten erläutern lassen.