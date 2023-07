Zwei Schöffeldinger Vereine feiern gemeinsam Jubiläum

Blasmusik und Schießsport haben eine lange Tradition in Schöffelding. Die Blaskapelle und die Kirchberg-Schützen laden am Sonntag zu einem Böhmischen Nachmittag ein-

Wenn in der Blasmusik bayerisch-böhmische Melodien erklingen, dann liegt es nahe, dass die 1947 gegründete Blaskapelle Schöffelding spielt. Mit diesem Repertoire haben sich die "Schöffeldinger" im Laufe der Jahrzehnte großes Ansehen erspielt. Am Sonntag, 9. Juli, feiern die Musiker mit einem "Böhmischen Nachmittag" das 75-jährige Bestehen ihrer Kapelle. Und die Kirchberg-Schützen feiern mit: Ihren Verein gibt es seit 60 Jahren.

Den Anstoß für die Blasmusik in Schöffelding gab ein Zugezogener: Als Jakob Häberle von Frauenrain bei Weilheim nach Schöffelding kam, fehlte ihm seine „geliebte Musi“. So gründete er 1947 die Schöffeldinger Blaskapelle. Schnell fanden sich begeisterte Musiker, die künftig mit ihrem Dirigenten eine verschworene Gemeinschaft bildeten. Einer davon war Berthold Bartsch, als Heimatvertriebener auch ein Zugezogener, der 1955 die Leitung der Kapelle übernahm, als Jakob Häberle aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste. Seit 2005 leitet der Flügelhornist Helmut Gläserke die Schöffeldinger Musikanten.

Die Schöffeldinger Musikanten kennt man auch in weiter entfernten Gegenden

Die Kapelle bewies in all den Jahren nicht nur zwischen Ammersee und Lech ihr Können. Auch in der Schweiz, in Südtirol, im hohen Norden und in rheinischen Gefilden wussten die Schöffeldinger stets, wie man mit „gut sortiertem Blech“ für zünftige Stimmung sorgt. 2019 spielten die Schöffeldinger Musiker eine einmalige Hommage an Ernst Mosch zusammen mit den „Original Egerländer Musikanten“ vor 3000 Besuchern auf der Freilichtbühne in Altusried.

Das Bild aus dem Jahr 1980 zeigt einen Teil der Schöffeldinger Musikanten bei einem privaten Gartenfest beim Viehhändler Franz Steer in Eresing. Zwischen den Musikern ist auch dessen Bruder Robert Steer (Zweiter von rechts) zu sehen, der nur so tat, als würde er mitspielen, in Wirklichkeit aber gar kein Instrument beherrschte. Foto: Alwin Reiter

Nun findet (bei jedem Wetter) am Sonntag, 9. Juli, von 12 bis etwa 17 Uhr beim Schöffeldinger Schützenheim ein "Böhmischer Nachmittag" statt, der gemeinsam mit den Kirchberg-Schützen veranstaltet wird. Mit der Vereinsgründung im Jahr 1963 wurde der Grundstein für ein Sport- und Vereinsleben gelegt, das heute immer noch durch Zusammenhalt und Traditionspflege geprägt ist, heißt es in einer Mitteilung.

Bis 1994 wurde beim "Alten Wirt" geschossen

Als Erstes wurde nach der Vereinsgründung der Schießstand beim "Alten Wirt" erweitert (dort wurde schon seit 1890 der Schießsport praktiziert) und ab dem Jahr 1965 ein Schützenkönig ausgeschossen. Es folgte die Anschaffung einer Schützentracht sowie einer neuen Fahne, welche zum 30. Vereinsjubiläum 1993 geweiht wurde. Als ein Jahr danach der „Alte Wirt" geschlossen wurde, wurde innerhalb von 13 Monaten in Eigenleistung ein Vereinsheim errichtet und am 17. Juli 1997 eingeweiht.

Die Schöffeldinger Kirchberg-Schützen feiern am Sonntag das 60-jährige Bestehen ihres Vereins - gemeinsam mit der Blaskapelle, die es seit 75 Jahren gibt. Foto: Kirchberg-Schützen

Das Schützenheim ist bis heute Zentrum für die Sportschützen und Garant für ein harmonisches Miteinander von Jung und Alt.

Seit 2021 haben die Kirchberg-Schützen eine elektronische Schießanlage

Die sportlichen Erfolge motivierten die Mitglieder zu einer Renovierung des Schützenheims. Dabei schafften sie auch eine neue elektronische Schießanlage an. Diese steht seit September 2021 zur Verfügung und findet besonders bei den jungen Mitgliedern Anklang: "Grund genug für die Kirchberg-Schützen, das 60-jährige Vereinsbestehen mit vielen Freunden und großer Zuversicht zu feiern", heißt es in einer Mitteilung. (AZ)