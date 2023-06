Autofahrerin bemerkt Bremslicht nicht

In Schondorf passt eine Autofahrerin kurz nicht auf und sieht nicht, dass das Auto vor ihr abbremst. Es kommt zu einem Unfall mit fünfstelligem Sachschaden.

Eine Frau hat in Schondorf einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Samstag eine 44-Jährige mit ihrem Mini die Uttinger Straße in Richtung Utting. Auf Höhe der Zufahrt zum Edeka-Parkplatz bremste sie ab. Eine hinter ihr fahrende 20-jährige Golffahrerin war einen Moment unachtsam und bemerkte das Abbremsen der Frau nicht, weshalb sie frontal in das Heck des Minis fuhr.

Die 44-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Die Schäden an den der Fahrzeugen umfassen rund 14.000 Euro. (AZ)