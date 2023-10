Barbie, Sternchen und mehr im Studio Rose

In Schondorf stellen Oliver C. Grüner und Katharina Schellenberger aus. Es gibt Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten.

Zwei Motivationen, zwei Herangehensweisen an Themen und deren künstlerische Bearbeitung – geformt zu einer Doppelausstellung im Studio und im Atelier Rose in Schondorf: Die Titel „Barbie X and Friends“ von Oliver C. Grüner und Katharinas Schellenbergers „Unter der Oberfläche“ lesen sich konträr und sind es teilweise auch. Bei genauem Hinsehen jedoch können gerade wegen dieser Unterschiedlichkeit viele Gemeinsamkeiten entdeckt werden.

Die räumliche Trennung der beiden Schauen – Studio und Atelier – ist gut, ja geradezu notwendig, denn während Grüner seine Kunst im Studio für sich wirken lässt, spielt Schellenberger im Atelier mit allem, was sie im Ausstellungsraum vorfindet. Und nicht nur das: Die Künstlerin rundet das Thema mit Geräuschen und Gerüchen sowie vielen weiteren Fundstücken ab. Der Ausstellungsraum wurde so zu einem Gesamtkunstwerk, ist wie eine große, allumfassende Installation. Da sind einmal die Geräusche, die beim Betreten des Ateliers als Erstes wahrgenommen werden. Es knirscht Kies, es rascheln Blätter. Eine feine Melodie schwingt sich in den Vordergrund. Es ist ein Kinderlied, seltsam verändert und doch erkennbar.

Ausstellung im Studio Rose in Schondorf: Im Atelier hängen Bilder von Katharina Schellenberger. Foto: Romi Löbhard

Die Musik lockt in den hinteren Bereich des Ateliers, zu Tisch, Bank und Liegesofa mit malerisch darauf liegender, blau eingehüllter Lichterkette. Sind es Sterntalers Sternchen? Ist es ein Mensch, der von innen heraus strahlt? Es wimmelt schier von Puppenköpfen aus Porzellan. Sie sind Teil von Objekten in Vasen, auf Kerzenleuchtern. Von der Decke baumelt ein Mobile mit Teilen aus dem Innenleben eines Klaviers. Die Motive auf den großformatigen Bildern auf Papier sind Traumwelten, wie sie sich auch die kindliche Fantasie vorstellt genauer gesagt ausmalt. Katharina Schellenberger zeigt Fragmente von Märchen. Rumpelstilzchen, Teufelchen, Fabelwesen – sie alle sind umgeben von Bäumen, Gebüsch. Es ist der Wald mit seiner besonderen Faszination und seiner Spannung. Der Wald erzähle eine Geschichte der Verwandlung, sagt die Künstlerin. „In den Märchen werden hier Menschen zu Tieren und umgekehrt.“

Im Studio finden die Besucher klare Strukturen

Klare Strukturen findet der Ausstellungsbesucher im Studio vor. Oliver C. Grüner hat sich mehr als ein Jahr und lang vor dem aktuellen Wirbel aufgrund des Filmes, mit Barbie und ihrer Welt künstlerisch auseinandergesetzt. Entstanden sind Bilder, die jedes für sich schon einen Raum dominieren könnte. Die Wände in anthrazit gestrichen, die Ausstellungsstücke in bonbonrosa bis knallpink umrahmt – schon das macht Eindruck. An der Fensterwand hängt die titelgebende „Barbie X“. Sie ist in Anlehnung an das Gemälde „Madame X“ on John Singer Sargent, einem der künstlerischen Vorbilder Grüners entstanden. Letzterer hat der Dame ein für Barbie puppenhaftes Gesicht verpasst und lässt einen der Träger ihres Kleides frivol nach unten hängen.

In der Ausstellung im Studio Rose in Schondorf sind unter anderem Werke von Oliver C. Grüner zu sehen. Foto: Romi Löbhard

„Eintausendneunhundertundzwanzig x mischen“: Der Künstler hat sich dafür einen Pinsel etwa zwei Zentimeter breit zugeschnitten und Barbie als Raster entstehen lassen. Jedes der 1920 Quadrate ist farblich anders. Und das in Öl, die für Grüner „tollste Farbe der Welt und überdies keine Kunstfarbe“. Das Bild daneben fordert den Betrachter: Eine „Baaarbie“ wie in einem dieser Zerrspiegel. Wer sich einige Schritte seitlich ganz nah an die Wand stellt, kann die Figur in richtigen Proportionen sehen.

Beim weiteren Rundgang beginnt es sozialkritisch zu werden. Eine Maske vor dem Gesicht ist „Chantals Flucht“ vor der Realität mit rauchenden, saufenden, fetten Elltern. Edvard Munchs „Der Schrei“ wurde bei Grüner zu „Kens Schrei“. „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ hat Werkzeug für die Letzte Generation. War Mona Lisa eine Ritzerin mit Rasierklinge, wie der Künstler mutmaßt? Auflockerung verspricht ein offenes Regal in der Mitte des Studios. Darin präsentieren sich unzählige hochaktuell gekleidete Barbies und Kens. Eine einzige der 1959 erstmals auf den Markt gebrachten Puppen ist alt. Viel Historie kann dagegen bei einer Installation von Gastausstellerin Barbara Manns entdeckt werden. Die Uttinger Künstlerin hat Barbies zu einer Art Gipfel „angehäuft“.

Die Ausstellung „Barbie X and Friends“ von Oliver C. Grüner und „Unter der Oberfläche“ von Katharina Schellenberger im Studio Rose in Schondorf, Bahnhofstraße 35; ist geöffnet Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, Freitag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Ausstellungsende ist am Sonntag, 29. Oktober.

Es gibt auch Veranstaltungen während der Schau: Fashion Wettbewerb „Barbie and Friends“ mit Thomas Eichinger als Moderator am Samstag, 21. Oktober, ab 15 Uhr, Anmeldung dafür bis 18. Oktober; Motto Party (Outfits von Barbie bis Märchen) am Freitag, 27. Oktober, ab 19 Uhr mit DJ RaSch; Sonntag, 29. Oktober, ab 16 Uhr ist Finissage. Es kann ein Katalog zur Ausstellung „Barbie X and Friends“ erworben werden. Katharina Schellenberger stellt unter dem Titel „InSightStation“ bis 1. Dezember im Bahnhof Schondorf aus. Durch die zeitliche Überschneidung mit der Schau im Studio Rose bietet sich ein „Kunstspaziergang“ durch Schondorf an.