Christkönigskonzert in der Schondorfer Pfarrkirche Heilig Kreuz

Am Christkönigsfest veranstalteten der Schondorfer Kirchenchor und das Orchester der Schondorfer Kirchenkonzerte unter der Leitung von Erich Unterholzner nach längerer Zeit wieder ein Kirchenkonzert in der Pfarrkirche Heilig Kreuz. Zur Aufführung kamen „Zadok the priest“ von Georg Friedrich Händel, eine der Hymnen, die fester Bestandteil in den Krönungszeremonien englischer Monarchen ist, und als Hauptstück der „Lobgesang“, die Symphonie Nr. 2 von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Das große Orchester brillierte im rein instrumental gehaltenen ersten Satz, ehe die beiden Solisten Gabriele Unterholzner (Sopran) und Stefan Beckerbauer (Tenor) und der Chor gefühlvoll die folgenden neun Vokalsätze interpretierten. Den Abschluss bildete die ebenfalls von Mendelssohn Bartholdy 1831 komponierte Choralkantate „Verleih uns Frieden gnädiglich“, ein musikalisches Gebet in unserer von Kriegen geprägten Zeit.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.