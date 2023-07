Einbrecher schlägt in Schondorf zwei Mal zu

Die Polizei meldet zwei Einbrüche in einer Nacht. Betroffen sind ein Friseurgeschäft und die Touristinfo.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich in der Bahnhofstraße in Schondorf zwei Einbrüche ereignet. Die Polizei sucht Zeugen der Taten.

Der bislang noch unbekannte Täter stieg sowohl in die Räumlichkeiten eines Friseurgeschäfts, als auch in die Räumlichkeiten der Tourismusinformation ein. Bei dem Einbruch in das Friseurgeschäft wurden diverse Friseurartikel, bei dem Einbruch in das Tourismusbüro ein Gemälde entwendet. In beiden Fällen entstand durch den Aufbruch Sachschaden, teilt die Polizei mit.

Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

