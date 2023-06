Geheimnisvolles Dunkel und Mosaike aus dem Deutschen Museum bei Ausstellung

Plus Im Studio Rose in Schondorf sind aktuell zwei Ausstellungen zu sehen. Die Werke haben durchaus eine Verbindung.

Geheimnisvolles Dunkel empfängt Ausstellungsbesucher derzeit im Studio Rose in Schondorf. Es ist allerdings kein Dunkel, das Düsternis verbreitet. Der Künstlerin Cornelia Alexandra Rapp geht es vielmehr darum, ihrer Rauminstallation „Blue Sky – Deep Sea“ die ihr zugedachte Wirkung zu ermöglichen. Die Installation ist Teil der aktuellen Ausstellung, bei der unter dem Titel „Das Deutsche Museum zu Gast im studioRose“ Entwürfe mehrerer Künstler für einen 1934 ausgeschriebenen Ideenwettbewerb zur Mosaik-Wandgestaltung im Kongresssaal des Deutschen Museums gezeigt werden.

Mit dabei und Auslöser für die Schau sind zwei wie ein breites Band angelegte Zeichnungen, die die Kuratorin Dr. Silvia Carola Dobler bei der Sichtung, Schätzung und Aufarbeitung des künstlerischen Nachlasses von Heinz Rose (1902-1971) entdeckte. Dazu war die promovierte Kunstgeschichtlerin nach dem Tod von Roses Ehefrau im Jahr 2017 von der Gemeinde Schondorf beauftragt worden.