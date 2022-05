Schondorf

vor 49 Min.

Kommt eine große Lösung für den Güterschuppen in Schondorf?

Zwei Architekten, die für die Gemeinde Schondorf tätig sind, sehen im Güterschuppen am Bahnhof und dessen Umfeld einiges Entwicklungspotenzial.

Plus In Schondorf stellen Architekten ihre Ideen vor, wie das Gebäude saniert und künftig genutzt werden könnte. In den Überlegungen spielt auch der Edeka-Markt eine Rolle. Im Gemeinderat ist das Echo geteilt.

Von Christian Mühlhause

Um die Frage, wie es mit dem Güterschuppen am Bahnhof in Schondorf weitergehen soll, wird schon seit Jahren gerungen. Jetzt haben Florian Wiesler und Tobias Schmidt von WSM Architekten aus Pöcking im Gemeinderat ihre Ideen für eine Umgestaltung und künftige Nutzung präsentiert. Das Büro ging bei seiner Betrachtung weit über das hinaus, was die Kommune beauftragt hatte, und stellte seine städtebauliche Analyse unter das Motto „Neue Schondorfer Mitte“.

