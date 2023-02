Kunstauktion für den Verein "Gemeinsam" in Schondorf

Der Verein Kunstformat ruft Künstler und Kunsthandwerker dazu auf, Arbeiten für eine Auktion zu spenden. So sollen hilfsbedürftige Menschen unterstützt werden.

Eine Kunstauktion zugunsten älterer oder hilfsbedürftiger Menschen veranstaltet der Verein Kunstformat in Dießen zusammen mit dem Verein Gemeinsam in Schondorf in diesem Frühjahr. Die beiden Vereine rufen Bildende Künstler, Musiker und Kunsthandwerker dazu auf, für diese Aktion bis zum 18. März Werke zu spenden. Versteigert werden können sowohl Bilder, Skulpturen oder Kunsthandwerk, aber auch beispielsweise ein kleines Hauskonzert. Der Erlös aus der für Sonntag, 26. März, ab 14 Uhr (Besichtigung ab 13 Uhr) im Dorfhaus Schondorf geplanten Auktion soll vollständig dem Verein Gemeinsam zugutekommen.

"Jeder kann mal in die Situation geraten, Hilfe zu benötigen", erläutert Annunciata Foresti, Vorsitzende des Vereins Kunstformat. Zusammen mit Peter Raithel und Dagmar Näther hat sie die Aktion initiiert und bereits acht ihrer Bilder dafür zur Verfügung gestellt. Künstler, Musiker und Kunsthandwerker können ihre Arbeiten als Spende für die Auktion bis zum 18. März bei Peter Raithel abgeben (Telefon 08192/1480). Die Werke sollten auf der Rück- oder Unterseite mit Namen und Verkaufspreis versehen sein. Die Auktion startet mit zehn Prozent der Verkaufssumme. Künstler müssen vorab ihr Einverständnis geben, dass es auch bei nur zehn Prozent des Verkaufspreises bleiben kann. Nicht verkaufte Werke können bei Peter Raithel wieder abgeholt werden.

Wie der Verein "Gemeinsam" aus Schondorf hilft

Annunciata Foresti hat in den vergangenen Jahren bereits drei solcher Kunstauktionen veranstaltet. Der Erlös ging unter anderem an Ärzte ohne Grenzen oder den Flüchtlingen im Landkreis. Der Verein Gemeinsam unterstützt seit 1995 ältere oder hilfsbedürftige Menschen. So werden diese zum Beispiel mit dem vereinseigenen Fahrzeugen kostengünstig zum Arzt, in die Klinik oder zu Einkäufen gefahren. Auch hilft der Verein in Notsituationen oder bei finanziellen Engpässen. (AZ)

