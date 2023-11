Schondorf

vor 2 Min.

„Laokoon: Trance – Rausch – Ekstase“ von Werner Kroener im Studio Rose

Werke von Werner Kroener sind aktuell im Studio Rose in Schondorf zu sehen. Titel der Ausstellung ist „Laokoon: Trance – Rausch – Ekstase“.

Plus Überlebensgroße Figuren in seltsamer Unterteilung und Gesichter, denen die Mimik zu entgleisen scheint: Werke von Werner Kroener werden in Schondorf gezeigt.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Das Studio Rose in Schondorf: Rot in allen Nuancen auf riesigen Leinwänden vor den dunkelgrauen Wänden der Galerie empfängt den Besucher der aktuellen Schau „Laokoon: Trance – Rausch – Ekstase“ mit Werken von Werner Kroener. Dargestellt sind einmal überlebensgroße Figuren in seltsamer Unterteilung.

Die Schnitte trennen Extremitäten vom Rumpf, zerteilen zuweilen auch letzteren. Es sind aber auch Gesichter, auf denen die Mimik entgleist zu sein scheint. Und in der Mitte des Raumes, erhöht auf einem Sockel, jedoch ganz klein und im Weiß der Reinheit eine Nachbildung der Laokoongruppe aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Trance, Rausch, Ekstase sind Begriffe, die meist negativ belegt sind, einen eher nicht gewollten Touch in der Meinung der Bevölkerung haben. Dabei können es auch höchste Glücksgefühle sein, die den Menschen in Ekstase versetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen