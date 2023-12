Schondorf

vor 48 Min.

Ratsmehrheit in Schondorf gibt Widerstand gegen Bauvorhaben auf

Plus Ein Bauvorhaben sorgt im Gemeinderat in Schondorf ebenso für eine lebhafte Debatte wie die Parksituation in Bereich von Friedhof und St. Anna Kirche.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Wenig Begeisterung rief ein Bauantrag im Schondorfer Gemeinderat hervor, mit dem sich das Gremium nun erneut beschäftigte. Es geht um acht Doppelhaushälften samt Parkmöglichkeiten an der Uttinger Straße 24 und 26. Vor einem Jahr wurde das Anliegen einstimmig abgelehnt, jetzt gab die Mehrheit trotz weiterhin bestehender Bedenken ihren Widerstand auf. Gesprächsbedarf bestand auch wegen der Parksituation bei der Kirche St. Anna und vor einer geplanten Heilpraktikerpraxis.

Die Planungen, über die vor einem Jahr im Rat diskutiert wurden, sahen acht Doppelhaushälften und acht Duplexgaragen, in denen zwei Autos übereinander geparkt werden können, vor. Inzwischen hat der Bauwerber aber Veränderungen vorgenommen. Statt 140 Quadratmeter haben die Häuser noch 120 Quadratmeter. Und bei den Garagen sind zwei Doppelcarports, sowie je sechs Garagen und sechs Stellplätze vorgesehen. Damit seien ausreichend Plätze nachgewiesen, informierte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) in der Sitzung. Auch die Terrassen werden verkleinert beziehungsweise anders angelegt und die Balkonkonstruktionen bei überdachten Terrassen entfallen. Die Chancen der Kommune, hier mit einem Veto Erfolg zu haben, seien gering, da sich die Bebauung nur in die Umgebung einfügen müsse, so der Rathauschef.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen