Scheitern Hybridsitzungen des Gemeinderats Schondorf am Geld?

Plus In Schondorf gibt es einen Beschluss, dass sich Ratsmitglieder künftig digital zu Sitzungen zuschalten dürfen. Die Kosten für die Technik lösten nun aber eine Debatte aus.

Seit vergangenen Oktober gibt es einen Beschluss des Gemeinderats Schondorf, dass Mitgliedern des Gremiums eine Teilnahme an Sitzungen auch von außerhalb des Sitzungssaals im Rathaus ermöglicht werden soll. Anlass war, dass Anna Klinke ( CSU) ihr Mandat gerne weiter ausüben möchte. Ihr Kind ist inzwischen drei Monate alt. Nun kamen aber die Kosten für die Technik zur Sprache und es wurden angesichts der Haushaltslage Zweifel laut.