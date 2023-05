Schondorferin Doris Trummer erhält den Kunstpreis des Landkreises

Plus Anlässlich der Preisverleihung im Festsaal des Landratsamts widmet das Landsberger Tagblatt der Schondorfer Objektkünstlerin ein Porträt.

Tische als Ausstellungsfläche für Wohndesign waren in den 1960er-Jahren rar gesät; "geziert" waren die meisten Exemplare jener Zeit eher von Salz- und Pfefferstreuern und vielleicht einer Maggi-Flasche. Und da sie selten nur Küchen-, Arbeits-, Ess- oder Schreibtisch allein waren, wurde auf ihnen ständig umgeräumt.

Eine solche „Mehrfachexistenz“ führte damals auch der Tisch einer kleinen Familie von Doris Trummer in Nördlingen. "Abends, wenn mein Vater nach Hause kam", erinnert sich Doris Trummer, "wurde gemeinsam am Küchentisch gegessen, und tagsüber breitete meine Mutter ihre Nähsachen darauf aus: Garnrollen, Schneiderkreide und diese labyrinthischen Schnittbögen, die sie ausradelte und dann mit bunten Stecknadeln auf die Stoffe pinnte."