Am Samstag, 8. November, findet der Skibasar des TSV Schondorf in der Grundschulturnhalle (Schulstraße 15) statt. Privatpersonen können funktionsfähige und saubere Wintersportausrüstung und Skioberbekleidung abgeben. Die angelieferten Waren werden im Auftrag des Anbieters gegen eine Pauschale von 15 Prozent des Wertes verkauft. Für den Verkauf ist keine vorherige Anmeldung nötig. Die Auszeichnung der Waren erfolgt vor Ort durch das Team. Für eine schnelle Abwicklung sollten Größe bzw. Länge, Preis etc. bereitgehalten werden. Von 9.30 bis 11 Uhr: Warenannahme; von 13 bis 14.30 Uhr: Verkauf: von 15 bis 16 Uhr Auszahlung beziehungsweise Rückgabe nicht verkaufter Artikel. Eine Preisorientierungshilfe gibt es auf der Homepage unter www.tsv-schondorf.de/skibasar (AZ)

