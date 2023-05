Schondorf

Stipendiatenkonzert: Musiker mit Zukunft gastieren im Landheim

Plus Das Stipendiatenkonzert in Schondorf bürgt für Qualität. Ein junger Bariton reißt die Besucher von den Sitzen.

Stipendiatenkonzert im Landheim – das bürgt für Qualität. Bei diesem Konzert singen und spielen junge Musiker, denen fast immer eine große Zukunft bevorsteht. Organisator ist der Richard-Wagner-Verband Ammersee. Den jedes Jahr neu ausgewählten 250 Stipendiaten ermöglicht er eine Woche Aufenthalt in Bayreuth zur Festspielzeit. Die Schondorfer Familie Hellmann, allesamt eingefleischte Wagnerianer, bietet „ihren“ Stipendiaten als Zuckerl eine Woche kennenlernen, üben, gemeinsam musizieren am Ammersee – und das alles im Haus Hellmann und von der Familie bestens umsorgt. Mit dem Stipendiatenkonzert bedanken sich die jungen Musiker beim Verband und können gleichzeitig ihr jeweils besonderes Talent präsentieren.

Was diese Konzerte so außergewöhnlich macht, ist der Abwechslungsreichtum. Die Ammerseeler stellen zwar stets einen Bezug zu Richard Wagner her, das ist aber nicht ausschließlich dessen Musik. Das kann auch mal ein Werk eines Freundes von Wagner sein oder dieser hat am selben Tag Geburtstag und andere Gemeinsamkeiten. Rainer Armbrust, seit Jahren musikalischer Leiter dieser Stipendiatenkonzerte und zuverlässiger Klavierbegleiter, konnte beim aktuellen Konzert etliches an Gemeinsamkeiten ausfindig machen. Das Wichtigste und Beeindruckendste aber waren die Beiträge der jungen Künstler.

