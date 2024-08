TSV Schondorf: Tenniscamp 2024 mit Rekordbeteiligung

Das traditionelle Tenniscamp des TSV Schondorf für Kinder und Jugendliche in der ersten Woche der Sommerferien erfreut sich immer größerer Beliebtheit: In diesem Jahr übten 49 junge Tennis begeisterte im Alter zwischen sechs und 17 Jahren Technik, Taktik und Motorik – trotz großer Hitze auf den Plätzen wieder mit viel Engagement und Begeisterung. „Das ist ein neuer Teilnehmerrekord, der die positive Entwicklung unserer Mitgliederzahl klar widerspiegelt“, kommentiert Hartmut Keller, Leiter der Abteilung Tennis des TSV Schondorf.

Mit der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer steigt aber auch der organisatorische und logistische Aufwand – nicht nur für das Trainerteam unter der Leitung von Ulli Klappert, sondern auch für Sportwartin Moni Fels. „Sie ist das Herz und die treibende Kraft der Jugendarbeit in der Tennisabteilung“, betont Stefan Braunschweig, 1. Vorstand des TSV Schondorf. „Ohne sie gäbe es das Tennis-Sommercamp in dieser Form nicht. Ihr Engagement verdient höchsten Respekt.“

Doch auch erwachsene Tennis begeisterte kamen in der vergangenen Woche auf ihre Kosten. An vier Terminen konnten Neulinge, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene im Rahmen eines Intensivtrainings unter Anleitung des Trainerteams ihre Fertigkeiten verfeinern. Und auch, dass das Gesellige kam nicht zu kurz: Bei sommerlichem Wetter trafen sich am Donnerstagabend viele der Eltern und Kinder zu einem gemütlichen Grillabend auf der Tennisanlage.