Viel Applaus für das neue Stück der Theaterbühne Schondorf

Plus Zehn Laienschauspieler um Regisseur Alex Dorow feiern mit ihrem Debüt von Agatha Christies "Der unerwartete Gast" ihre Premiere vor fast ausverkauftem Haus.

Nach zwei Spieltagen auf der Hausbühne im Landheim Schondorf zieht Regisseur Alex Dorow eine positive Bilanz: zwar waren nicht alle Plätze belegt, das sei jedoch nach wie vor den Nachwehen der Corona-Pandemie geschuldet, unter der auch andere Theater zu leiden hätten. erst wieder am 14. April zurück; jetzt werden zuerst einmal die Bretter des Stadttheaters Landsberg bespielt, und zwar am 1. und 2. April.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einiges gefasst machen: Dieses Stück bietet nicht nur Mord und britisch-gediegene Ermittlungsarbeit, sondern auch zahlreiche Charaktere, schräg, unkonventionell, undurchsichtig oder schlicht einfach nicht zu fassen. Den zehn Mimen, die bei dem rund zweieinhalb Stunden dauernden Stück auf der Bühne stehen, gelingt es, ihre Rolle zu einem wahren Charakter zu formen, mit allerlei Ticks und Eigenheiten.

So bricht bei Sergeant Cadwallader (Ariane Casagrande) mitten in den Ermittlungen immer wieder ihre literarische Ader durch. Die geistig zurückgebliebene Halbschwester des Ermordeten, Jane, gespielt vom jüngsten Mitglied der Gruppe, Kristina Klocke, 20, mutiert im Verlauf des Stücks zur Wahnsinnigen, und der stets vornehm-zurückhaltende Butler und Krankenpfleger Henry Angell (Martin Rempfer) gibt seiner Rolle rein stimmlich schon eine besondere Note, die die Besucher zwischen Lachen und Schauern erstarren lässt - eine Meisterleistung, Klaus Kinski lässt grüßen.

Zehn Mimen stehen rund zweieinhalb Stunden auf der Bühne

Zum Stück: Ein Fremder (Michael Starkwedder gespielt von Thomas Eichinger) setzt in Wales in der Gegend des Bristol Kanals in dichtem Nebel nachts sein Auto in den Straßengraben und gelangt auf der Suche nach einem Telefon oder einer Übernachtungsmöglichkeit zu einem abgelegenen Haus. Durch die nicht verschlossene Terrassentür kommt er in den dunklen Wohnraum - und leuchtet dort einem Toten im Rollstuhl direkt ins Gesicht. Kopfschuss. Und noch jemand ist im Zimmer, mit einer Pistole in der Hand: die Frau des Toten, Laura Warwick (Alexa Dorow), die unumwunden zugibt, ihren Mann, den sie als wahres Ekel beschreibt, erschossen zu haben. Starkwedder scheint in den Bann der attraktiven Frau zu geraten, wie anders wäre es zu erklären, dass er nicht gleich die Polizei ruft? Stattdessen schmiedet er einen Plan und will die Tat einem Fremden in die Schuhe schieben, einem Mann, der allen Grund dazu hätte aufgrund des Leids, das der Verstorbene ihm vor zwei Jahren angetan hat.

Die Jakobsbühne Schondorf spielt "Der unerwartete Gast" von Agatha Christie. Foto: Christian Rudnik

Doch sind die beiden im Haus nicht allein, und so gilt es zuerst, die geistig zurückgebliebene Jane, ihren Onkel Raul Bennett (Michael Schulz) und die resolute Mutter des Mordopfers Mrs. Warwick Senior (Claudia Dzsida) von der erdachten Geschichte zu überzeugen. Doch dann tritt Major Julian Farrar (Rainer Jünger) auf, Abgeordneter im Wahlkampf und Freund der Familie - oder vielleicht auch mehr als das? Kann "der unerwartete Gast" Laura Warwick überhaupt noch vertrauen?

Die Vertrauensfrage wird bei diesem Stück mehr als einmal gestellt. Zuletzt macht sich jeder und jede verdächtig, auch der Gärtner Mr. Lanning (Josef Linden), der ungerechterweise entlassen wurde und mit den Worten "Ist das Scheusal endlich tot? Lange genug hat es gedauert. War nur eine Frage der Zeit, bis sich einer der Gedemütigten auf den Weg macht" bewaffnet in die Gesellschaft platzt. Keine leichte Ermittlungsarbeit für Inspektor Thomas (Peter Förg) im unvermeidlichen beigen Trenchcoat und Sergeant Cadwallader, schick in blauer Uniform, die sich mit fremden Fingerabdrücken und undurchsichtigen Figuren herumschlagen müssen.

Alles eine Frage des Vertrauens?

Viel Mühe hat sich die Theaterbühne Schondorf mit der Kulisse gegeben, holzvertäfelte Wände mit afrikanischen Masken, die an die Großwildjägerzeiten des Erschossenen erinnern, eine Terrassentür im viktorianischen Stil, edle Ledersessel und eine viel benutzte Bar in einem Globus-Tischchen lassen das Ambiente eines englischen Herrenhauses entstehen. In Anlehnung an das Stück, das mit langem Applaus bedacht wurde, präsentierte sich auch die Getränkekarte, die Brandy und Kilkenny Bier anbot.

