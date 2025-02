Werbung für den Jugendfußball

Zweieinhalb Tage, 48 Mannschaften aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Starnberg und Weilheim-Schongau, 500 Spieler und 120 Matches – das ist das Jugendfußballturnier des TSV Schondorf in nüchternen Zahlen. Leidenschaftlicher Einsatz, eine Emotionsachterbahn von lautstarker Begeisterung bis hin zu tiefer Enttäuschung – das war das reale Erlebnis für die jugendlichen Spielerinnen und Spieler sowie für die zahlreichen Zuschauer am vergangenen Wochenende in der Grundschulturnhalle in Schondorf.

Olaf Kerckhoff, neuer Leiter der Fußball-Jugendabteilung beim TSV Schondorf und organisatorischer Kopf der Mammutveranstaltung, freute sich am Sonntagabend über den Verlauf des Turniers. „Es gab keine ernsthaften Verletzungen, faire Spiele, spannende Kämpfe und eine tolle Stimmung auf den Rängen.“ Bei dem Turnier wurde in acht Altersklassen von 6 bis 16 Jahren die jeweils beste Mannschaft ermittelt. Sportlich schnitt der SV Inning mit Siegen in dem G- und dem F2-Jugend-Turnier am besten ab. Doch auch der gastgebende Verein konnte einen eindrucksvollen Erfolg verbuchen: Die F1 Jugend des TSV Schondorf gewann den Titel in ihrer Gruppe souverän „zu Null“ ohne ein einziges Gegentor in fünf Spielen.

Olaf Kerckhoff dankte allen Helferinnen und Helfern, ohne deren Unterstützung ein solches Turnier nicht zu realisieren sei. Für die alltägliche, wirkungsvolle Jugendarbeit braucht es darüber hinaus engagierte und kompetente Trainerinnen und Trainer. „Wer uns dabei unterstützen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen.“ E-Mail-Kontakt: jugendleiter@fussball-jugend.tsv-schondorf.de Die Turniersieger nach Altersklassen: G Jugend SV Inning, F1 Jugend TSV Schondorf, F2 Jugend SV Inning, E1 Jugend FSV Eching, E2 Jugend TSV Geltendorf, D Jugend SG Reichling/Rott/Wessobrunn/Birkland, C Jugend SG Ammersee, B Jugend SG Wildenroth/Türkenfeld.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.