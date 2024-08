Autofahrerin fährt mit Mann auf der Haube zur Polizei

Ein 26-Jähriger hat sich in Schongau auf die Motorhaube eines fahrenden Autos gelegt und dort festgehalten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 18-jährige Frau gegen 22.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Altenstadter Straße in Richtung Stadtmitte. Der 26-Jährige stellte sich mit ausgebreiteten Armen auf die Fahrbahn, sodass die Autofahrerin bis zum Stillstand abbremsen musste. Der Somalier legte sich dann auf die Motorhaube des stehenden Fahrzeugs und hielt sich an den Scheibenwischern fest.

Die 18-Jährige war so schockiert, dass sie langsam zur nahegelegenen Polizeiinspektion fuhr, während ihre Mitfahrerinnen einen Notruf absetzten. Vor der Polizeiinspektion befand sich der Mann immer noch auf der Motorhaube und musste von den Beamten vom Auto gezogen werden. Obwohl er bei Bewusstsein war, reagierte er auf keinerlei Ansprache, sodass der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Durch diesen wurde er dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Er wurde durch die Fahrt auf der Motorhaube nicht verletzt, auch konnten am Fahrzeug augenscheinlich keine Schäden festgestellt werden. Weitere Ermittlungen bezüglich des Motivs folgen, sobald der Mann wieder ansprechbar ist. (AZ)