Autofahrerin und Kleinkind überleben unverletzt Zusammenstoß mit einem Zug

Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Zug am Freitagnachmittag, 25. Oktober, berichtet die Polizeiinspektion Schongau.

Gegen 15 Uhr fuhr eine 25-jährige Schongauerin auf der Peitinger Straße. Die Mitfahrerin war ihre Tochter im Kleinkindalter. Am kreuzenden Bahnübergang übersah die Frau das Rotlicht und versuchte, diesen zu überqueren. Hierbei übersah sie den Personenzug, der in diesem Moment in die Straße einfuhr, um sie zu überqueren. Der Pkw stieß folglich mit der Seite des fahrenden Zuges zusammen.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Zug: Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt

Sowohl das Personal des Zuges und die 25 Fahrgäste, als auch die 25-Jährige und ihre Tochter blieben unverletzt. Am Zug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Zug lief hiernach ohne Fahrgäste im Bahnhof Schongau zur Kontrolle ein. (AZ)