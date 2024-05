Schongau

12:18 Uhr

Balkonpflanzen aus Supermarkt in Schongau entwendet

Eine 70-jährige Frau hat in einem Schongauer Supermarkt mehrere Balkonpflanzen entwendet, ohne sie zu bezahlen. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau am Freitagvormittag vom Ladendetektiv des Supermarktes dabei beobachtet, wie sie insgesamt neun Balkonpflanzen im Außenbereich des Geschäfts in den Einkaufswagen legte. Anschließend bezahlte sie an der Kasse allerdings nur eine Stofftasche. Als sie auf die Pflanzen angesprochen wurde, sagte die Beschuldigte, sie habe diese bereits bezahlt. Das wurde jedoch eindeutig widerlegt. (AZ)

