Bei Party in Schongau mit der Faust zugeschlagen

Ein Mann aus dem Landkreis Landsberg wird in Schongau im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht den Täter.

Mit einer Verletzung im Gesicht endete eine Party in Schongau für einen Mann aus dem Landkreis Landsberg. Er wurde von einem Unbekannten mit der Faust geschlagen.

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall am Sonntag um 1.10 Uhr auf einer Party an der Lechuferstraße. Nach eigenen Angaben bekam der 35-Jährige dabei von einem Unbekannten einen Faustschlag ins Gesicht. Der Täter war etwa 1,70 Meter groß, rund 35 Jahre alt und mit einem weißen Hemd bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Schongau unter Telefon 08861/2346-0 in Verbindung setzen. (AZ)

