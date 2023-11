Betrunkener Mann schlägt nach Rettungssanitäterin

Bei einer Party in Schongau machen zwei Gäste Ärger. Auch als die Polizei eintrifft, ändert sich ihr Verhalten nicht.

Für kräftigen Ärger sorgten zwei Partygäste am Samstagmorgen in Schongau. Einer der beiden Brüder versuchte sogar, eine Rettungssanitäterin zu schlagen.

Wie die Polizei meldet, kam es bei der Party gegen 3.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung in deren Folge die beiden Gäste vom Ordnungspersonal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurden. Einer der Partygäste, ein 26-jähriger Mann aus Peißenberg, vermittelte bei Eintreffen der Polizei den Eindruck, nicht bei Bewusstsein zu sein, weshalb er vom Rettungsdienst begutachtet wurde. Dabei versuchte der Mann nach einer Rettungssanitäterin zu schlagen, die jedoch ausweichen und somit dem gezielt gegen ihren Kopf gerichteten Schlag entgehen konnte.

Gegen den Bruder spricht die Polizei einen Platzverweis aus

Der deutlich alkoholisierte Mann gab schließlich an, permanent bei Bewusstsein gewesen zu sein. Da er kurze Zeit später mit einer Plastiktüte zu hyperventilieren begann, wurde er in Begleitung der Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dem anderen Partygast, dabei handelte es sich laut Polizei um den Bruder des 26-Jährigen, sprach die Polizei ein Platzverweis aus, da er die Beamten während der polizeilichen Maßnahmen ständig provoziert und zu stören versucht habe. (AZ)

