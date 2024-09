Betrunkener wirft Frau in Schongau Flasche an den Kopf

In Schongau ist in der Nacht auf Sonntag eine Frau durch einen Flaschenwurf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren eine 38-Jährige und eine 46-Jährige um 2.20 Uhr zu Fuß im Bereich des Bahnhofs unterwegs. In der Einfahrt einer Tankstelle fanden sie einen erheblich alkoholisierten 19-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg vor.

Der junge Mann lag auf dem Boden und war vorerst nicht bei Bewusstsein. Als die zwei Damen sich nach seinem Zustand erkundigen wollten, erwachte er, nahm eine PET-Flasche in die Hand und warf diese nach ihnen. Der Wurf verfehlte die beiden Frauen. Die Flasche traf jedoch eine danebenstehende 39-Jährige am Kopf. Sie erlitt eine Kopfplatzwunde, ein Rettungswagen brachte sie in das Krankenhaus Weilheim. Laut Polizei wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)