Brand in einem Flüchtlingsheim in Schongau ausgebrochen

In einem Flüchtlingsheim in Schongau entzündet sich eine Pfanne mit Öl. Beim Brand entsteht hoher Sachschaden.

In einem Flüchtlingsheim in Schongau ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Vor Ort stellte sich heraus, dass beim Kochen eine Pfanne mit Öl auf dem Herd vergessen wurde und sich dann entzündet hat.

Wie die Polizei mitteilt, versuchte offensichtlich jemand, das heiße Öl mit Wasser zu löschen, was den Brand noch verstärkte. Durch den Brand wurde die Küche beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (AZ)

